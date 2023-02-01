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2 часа назад

Казахстан направит первую партию нефти в Германию через Россию в феврале

Газета.Ruиещё 8

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что страна планирует отправить в Германию первую партию нефти по трубопроводу "Дружба" в первой половине февраля 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

Казахстан поставит нефть в страну ЕС через Россию
Фото: ТАССТАСС

"Мы планируем поставить первую партию в 20 тыс. тонн нефти в первой половине февраля", - сказал министр.

Нефть будет направлена в ФРГ по трубопроводу "Дружба". В 2023 году в Германию планируется экспортировать до 1,5 млн тонн нефти из Казахстана, при этом наибольший возможный объем поставок - 6 млн тонн, сообщает EADaily.

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По данным агентства, на экспорт в ФРГ пойдет нефть с месторождения "Карачаганак". Ранее сообщалось о том, что транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" будет осуществлять "Транснефть".

Российское Министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в ФРГ в первом квартале 2023 года.

Экономика,Болат Акчулаков,Транснефть,
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