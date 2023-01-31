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5 часов назад

Стало известно об отсутствии у Евросоюза решений по российским активам

Илья Родин

Страны Европейского союза не проработали решение по использованию замороженных российских активов, рассказал высокопоставленный европейский источник. Он добавил, что обсуждение этого вопроса продолжается на разных уровнях, пишет «Прайм».

Стало известно об отсутствии у Евросоюза решений по российским активам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник пояснил, что в настоящее время лидеры стран ЕС обсуждают вопрос применения заблокированных активов между собой и с международными партнерами.

По его словам, было представлено несколько вариантов решения, но окончательной версии пока нет.

Ранее экономист Антон Любич сообщил, что у Евросоюза нет законных оснований для изъятия российских активов.

Экономика,ЕС,
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