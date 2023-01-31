Стало известно об отсутствии у Евросоюза решений по российским активам

Страны Европейского союза не проработали решение по использованию замороженных российских активов, рассказал высокопоставленный европейский источник. Он добавил, что обсуждение этого вопроса продолжается на разных уровнях, пишет «Прайм».

Источник пояснил, что в настоящее время лидеры стран ЕС обсуждают вопрос применения заблокированных активов между собой и с международными партнерами.

По его словам, было представлено несколько вариантов решения, но окончательной версии пока нет.