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3 часа назад

Медведев прокомментировал прогноз МВФ по экономике России

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что улучшение прогноза для экономики России со стороны Международного валютного фонда является «важной констатацией». Об этом пишет «Прайм».

Медведев прокомментировал прогноз МВФ по экономике России
Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что МВФ в прогнозе за январь улучшил оценки по экономике России. Эксперты фонда предсказали, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года они прогнозировали спад на 2,3%. В 2024 году возможен рост на 2,1%.

Изменение прогноза МВФ по российской экономике объяснили

В прогнозе фонда также уточняется, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%. Падение экономических показателей не превысило 2,2%.

«Когда это наши друзья в кавычках признают, это достаточно важная констатация», - пояснил Медведев на заседании программной комиссии «Единой России».

Ранее политик заявил на совещании по газификации, что в России нет проблем с энергоресурсами.

Экономика,Дмитрий Медведев,Международный валютный фонд,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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