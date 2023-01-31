Медведев прокомментировал прогноз МВФ по экономике России

Отмечается, что МВФ в прогнозе за январь улучшил оценки по экономике России. Эксперты фонда предсказали, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года они прогнозировали спад на 2,3%. В 2024 году возможен рост на 2,1%.