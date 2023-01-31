Медведев прокомментировал прогноз МВФ по экономике России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что улучшение прогноза для экономики России со стороны Международного валютного фонда является «важной констатацией». Об этом пишет «Прайм».
Отмечается, что МВФ в прогнозе за январь улучшил оценки по экономике России. Эксперты фонда предсказали, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года они прогнозировали спад на 2,3%. В 2024 году возможен рост на 2,1%.
В прогнозе фонда также уточняется, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%. Падение экономических показателей не превысило 2,2%.
«Когда это наши друзья в кавычках признают, это достаточно важная констатация», - пояснил Медведев на заседании программной комиссии «Единой России».
Ранее политик заявил на совещании по газификации, что в России нет проблем с энергоресурсами.