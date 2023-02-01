В крупнейшем немецком подземном хранилище приостановили закачку газа

В крупнейшее подземное хранилище Германии Реден была приостановлена закачка газа в связи с воспламенением на факельной установке для утилизации горючих паров, передает Deutsche Presse-Agentur (DPA).

В результате аварии никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу также не было зафиксировано, говорится в публикации. По данным агентства, произошедшее никак не сказалось на ситуации с газоснабжением, она по-прежнему стабильна.

Инцидент прокомментировал представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологии. Он заявил об отсутствии каких-либо свидетельств того, что причиной чрезвычайного происшествия стал человеческий фактор. Отмечается, что сроки возобновления закачки пока неизвестны.