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3 часа назад

В крупнейшем немецком подземном хранилище приостановили закачку газа

Lenta.ruиещё 1

В крупнейшее подземное хранилище Германии Реден была приостановлена закачка газа в связи с воспламенением на факельной установке для утилизации горючих паров, передает Deutsche Presse-Agentur (DPA).

В крупнейшем немецком подземном хранилище приостановили закачку газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В результате аварии никто не пострадал, вредных выбросов в атмосферу также не было зафиксировано, говорится в публикации. По данным агентства, произошедшее никак не сказалось на ситуации с газоснабжением, она по-прежнему стабильна.

Инцидент прокомментировал представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологии. Он заявил об отсутствии каких-либо свидетельств того, что причиной чрезвычайного происшествия стал человеческий фактор. Отмечается, что сроки возобновления закачки пока неизвестны.

Ранее сообщалось о максимальной заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии. В частности, заполненность ПХГ Реден достигла 94,75 процента.

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