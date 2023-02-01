Исследование: цифровой рубль «съест» прибыли банков

"Сейчас банки видят перед собой своеобразную "дилемму заключенного". Они могут сопротивляться изменениям и замедлить внедрение ЦВЦБ или, наоборот, возглавить процесс и получить от этого несоразмерную выгоду. Но в целом, несмотря на краткосрочные сложности, если рынок примет новый инструмент, то потенциальные потери легко возмещаются, например исключительно за счет комиссий по сделкам с недвижимостью и автотранспортом с использованием функционала смарт-контрактов цифрового рубля. Более того, новая цифровая валюта может получить важную роль в сфере корпоративных расчетов, где объемы платежей несоразмерно выше. Поэтому в долгосрочной перспективе внедрение ЦВЦБ, если оно произойдет с оглядкой на интересы конечных потребителей, будет исключительно положительным фактором", - резюмирует партнер "Яков и Партнёры" и соавтор отчета Илья Иванинский.