Исследование: цифровой рубль «съест» прибыли банков

Внедрение цифрового рубля несет очевидные выгоды для российской экономики в целом, но в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на прибыльность банков, следует из исследования "Яков и Партнёры".
Цифровой рубль обещает стать одной из главных новаций платежной системы страны в 2023 году и позволит России закрепить позиции мирового лидера с точки зрения финансовых систем и инструментов, но рынку предстоит период адаптации
Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем - к такому выводу пришли эксперты "Яков и Партнёры" по итогам анализа банковских систем 75 стран.
Один из главных бенефициаров внедрения цифрового рубля (ЦВЦБ) - регулятор.
"У Центрального банка появляется возможность проводить более эффективную и оперативную денежно-кредитную политику. Эмиссия цифровой валюты производится быстрее и дешевле. Усиливается контроль за использованием бюджетных средств и повышается прозрачность экономики. Клиентам будет удобно использовать единый цифровой кошелек через приложение любого коммерческого банка или другой финансовой организации", - пишут авторы исследования.
При этом офлайн-режим позволит осуществлять безопасные цифровые транзакции без доступа к интернету, отмечается в пресс-релизе.
"Несмотря на очевидные выгоды для экономики в целом, внедрение цифрового рубля в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на прибыльность игроков рынка. Так, на горизонте 3-5 лет банки могут терять до 50 млрд рублей в год в виде снижения чистого дохода от интерчейнджа и повышения расходов на привлечение пассивов. В свою очередь, потребители могут остаться без кешбэка и других бонусов, начисляемых за покупки", - прогнозируют в "Яков и Партнеры".
В отличие от банков ритейлеры в любом случае выиграют от внедрения ЦВЦБ.
"Общий выигрыш для ритейлеров от снижения эквайринговых комиссий может составить не менее 80 млрд рублей в год", - считают эксперты "Яков и Партнеры".
Тем не менее, как отмечают авторы отчета, для успеха системы важно, чтобы часть выгоды перешла и конечным потребителям. Для этого стоит выстраивать клиентские сервисы, создающие добавленную стоимость (например, "бесшовная" рассрочка, бесплатная доставка и т. д.), - в том числе в партнерстве с банками и другими игроками.
"Сейчас банки видят перед собой своеобразную "дилемму заключенного". Они могут сопротивляться изменениям и замедлить внедрение ЦВЦБ или, наоборот, возглавить процесс и получить от этого несоразмерную выгоду. Но в целом, несмотря на краткосрочные сложности, если рынок примет новый инструмент, то потенциальные потери легко возмещаются, например исключительно за счет комиссий по сделкам с недвижимостью и автотранспортом с использованием функционала смарт-контрактов цифрового рубля. Более того, новая цифровая валюта может получить важную роль в сфере корпоративных расчетов, где объемы платежей несоразмерно выше. Поэтому в долгосрочной перспективе внедрение ЦВЦБ, если оно произойдет с оглядкой на интересы конечных потребителей, будет исключительно положительным фактором", - резюмирует партнер "Яков и Партнёры" и соавтор отчета Илья Иванинский.