Работа крупнейшего газохранилища Европы остановилась

Работа подземного хранилища природного газа в немецком Редене была приостановлена во вторник из-за возгорания на факеле. Об этом сообщил оператор Astora.
Такой режим будет действовать до вечера четверга. Неизвестно, что послужило причиной возгорания, в этой связи оценить последствия для окружающей среды сейчас не представляется возможным. В ситуации разбираются сотрудники Astora и государственных служб.
По словам представителя управления горнодобывающей промышленности, энергетики и геологии (LBEG), никто не пострадал из-за данного инцидента. Он уточнил, что речи о внешнем вмешательстве в работу ПХК не идет. Не обнаружили и вредного воздействия на окружающую среду, добавил представитель LBEG. Он отметил, что на поставках газа ЧП не отразится.
Газохранилище в Редене может вмещать 4 млрд куб. м газа.
Ранее стало известно о взрыве на магистральном газопроводе в Литве в Пасвальском районе, находящемся на севере страны и граничащем с Латвией. По данным местного телеканала LRT, пламя достигало 50 м в высоту, жителей близлежащей деревни Валакяй эвакуировали. Никто не пострадал.