Россия увеличила поставки сжиженного газа в Европу

Агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv сообщило, что Россия увеличила поставки сжиженного природного газа в Евросоюз на 20% в 2022 году по сравненению с годом ранее. Всего Россия направила в европейские страны 17 млн тонн топлива, уточняется в статье.

Фото: ТАСС ТАСС

Соответственно, Россия частично компенсировала резкое падение поставок в Европу трубопроводного газа, сделали вывод аналитики Refinitiv. Как в декабре писал Reuters, объем поставок российского газа в Европу по трубопроводам сократился до «постсоветского минимума». На это повлияли сокращение потребления Евросоюзом топлива и взрывы, которые привели к повреждению ниток трубопровода «Северный поток», уточнили аналитики.

Общий объем экспорта российского СПГ, согласно статистике агентства, в 2022 году увеличился на 8,6%, до 33 млн тонн. Более половины этого объема было направлено в Европу, уточнили аналитики.