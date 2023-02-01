Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Refinitiv: Россия увеличила поставки сжиженного газа в Европу на 20% в 2022 году

Газета.Ru

Агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv сообщило, что Россия увеличила поставки сжиженного природного газа в Евросоюз на 20% в 2022 году по сравненению с годом ранее. Всего Россия направила в европейские страны 17 млн тонн топлива, уточняется в статье.

Россия увеличила поставки сжиженного газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

Соответственно, Россия частично компенсировала резкое падение поставок в Европу трубопроводного газа, сделали вывод аналитики Refinitiv. Как в декабре писал Reuters, объем поставок российского газа в Европу по трубопроводам сократился до «постсоветского минимума». На это повлияли сокращение потребления Евросоюзом топлива и взрывы, которые привели к повреждению ниток трубопровода «Северный поток», уточнили аналитики.

Общий объем экспорта российского СПГ, согласно статистике агентства, в 2022 году увеличился на 8,6%, до 33 млн тонн. Более половины этого объема было направлено в Европу, уточнили аналитики.

Как ранее сообщала газета «Коммерсант», европейские страны еще осенью прошлого года увеличили закупки СПГ у России на 50%, до 15 млрд кубометров, в период с января по сентябрь 2022 года. Это произошло на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». В статье говорилось, что поставки СПГ стали эффективным инструментом диверсификации российского экспорта газа из-за отсутствия зависимости от транзитеров. Кроме того, такой подход стал актуален после диверсий на «Северных потоках». При этом новые газопроводы пока что лучше не строить из-за геополитических рисков и сложностей в долгосрочных прогнозах на энергорынке, уточнялось в статье.

Экономика,Газпром,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители