Credit Suisse: доллар США теряет свои позиции

Национальная валюта США лишается своих прежних позиций. Из-за усиления макроэкономических дисбалансов и обострения геополитической напряженности от доллара начнут массово отказываться центральные банки, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Будущее монетарной системы», подготовленный аналитиками швейцарского банка Сredit Suisse.
Эксперты указывают на агрессивную внешнюю политику Штатов и увеличение госдолга страны. Отмечается, что сумма внутриправительственного госдолга составила $6,9 трлн, а публичного - $24,5 трлн.
Кроме того, они обращают внимание на утрату доверия к американской экономике во многих странах из-за разгона инфляции.
Также, по мнению аналитиков, многих не устраивает использование властями США доллара в качестве оружия в экономическом и политическом противостоянии. На рынках, как говорится в докладе, постепенно увеличивается вероятность отказа от доллара. Многие страны уже используют национальные валюты в расчетах по торговым операциям, следует из публикации банка.
Кроме того, эксперты отметили падение доли доллара в государственных резервах стран. В 2022 году она составила лишь 58,8%. Для сравнения: в 70-х годах прошлого века она достигала примерно 80%.
Ранее финансист из США, инвестор и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил о постепенном завершении эпохи мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике. Он отметил, что сегодня ключевыми державами и их союзниками формируются экономические, финансовые и военные блоки.