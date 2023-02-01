Credit Suisse: доллар США теряет свои позиции

Национальная валюта США лишается своих прежних позиций. Из-за усиления макроэкономических дисбалансов и обострения геополитической напряженности от доллара начнут массово отказываться центральные банки, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Будущее монетарной системы», подготовленный аналитиками швейцарского банка Сredit Suisse.

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Эксперты указывают на агрессивную внешнюю политику Штатов и увеличение госдолга страны. Отмечается, что сумма внутриправительственного госдолга составила $6,9 трлн, а публичного - $24,5 трлн.

Кроме того, они обращают внимание на утрату доверия к американской экономике во многих странах из-за разгона инфляции.

Также, по мнению аналитиков, многих не устраивает использование властями США доллара в качестве оружия в экономическом и политическом противостоянии. На рынках, как говорится в докладе, постепенно увеличивается вероятность отказа от доллара. Многие страны уже используют национальные валюты в расчетах по торговым операциям, следует из публикации банка.

Кроме того, эксперты отметили падение доли доллара в государственных резервах стран. В 2022 году она составила лишь 58,8%. Для сравнения: в 70-х годах прошлого века она достигала примерно 80%.