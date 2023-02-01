Российской нефти предсказали замену на американскую

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Ожидается, что добыча продемонстрирует суточное сокращение на миллион баррелей.

По словам Бирола, замена произойдет в связи с ростом добычи нефти в США в аналогичном объеме. Вместе с тем, как уточнил он, не исключено, что объемов не хватит. Это связано с тем, что на нефтяном рынке сильно отражается ситуация в Китае.

Речь идет о коронавирусных ограничениях. В КНР такое положение дел привело к значительному сокращению потребления нефти и газа. Такая картина наблюдалась впервые за 40 лет. При восстановлении экономики КНР, вероятно, увеличение спроса окажет давление на нефтяные рынки.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.