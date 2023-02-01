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1 час назад

Российской нефти предсказали замену на американскую

Лера Букина

В текущем году прогнозируется существенное уменьшение добычи нефти в России. Ее на рынке заменит американское топливо, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на семинаре вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, передает «Коммерсант».

Российской нефти предсказали замену на американскую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что добыча продемонстрирует суточное сокращение на миллион баррелей.

По словам Бирола, замена произойдет в связи с ростом добычи нефти в США в аналогичном объеме. Вместе с тем, как уточнил он, не исключено, что объемов не хватит. Это связано с тем, что на нефтяном рынке сильно отражается ситуация в Китае.

Речь идет о коронавирусных ограничениях. В КНР такое положение дел привело к значительному сокращению потребления нефти и газа. Такая картина наблюдалась впервые за 40 лет. При восстановлении экономики КНР, вероятно, увеличение спроса окажет давление на нефтяные рынки.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, методику определения стоимости нефти и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний, уточнят в стране до 1 марта.

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