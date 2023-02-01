Средняя цена нефти Urals за год снизилась почти вдвое

Средняя стоимость нефти марки Urals в текущем месяце составила $49,48 за баррель. Она показала снижение к аналогичному периоду прошлого года на $36,16 за баррель. Об этом проинформировал Минфин РФ.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель)», - подчеркнуло ведомство.

Снижение стоимости в 1,44 раза было зафиксировано и в декабре. Она составила $50,47 за баррель. В целом за 2022 год средняя цена нефти марки Urals возросла на 10,3%, до $76,09 за баррель.

Средняя стоимость нефти сорта Brent в январе составила $84 за баррель. Так, дисконт Urals достиг порядка 41%, что показывает рост к декабрю и снижение к периоду с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что в текущем году прогнозируется существенное уменьшение добычи нефти в России. Ее на рынке заменит американское топливо, отметил он. Бирол ожидает, что добыча продемонстрирует суточное сокращение на миллион баррелей.