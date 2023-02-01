Британцы столкнулись с историческим ростом цен

Пивовар из Великобритании Ричард Нейсби рассказал изданию Spiegel об историческом росте цен в стране.

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По его словам, жители Великобритании наблюдают исторический рост цен на электричество, продовольствие и газ.

«Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела у нас идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза. Кроме того, нам придется столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль», – рассказал он.

Нейсби также добавил, что его «сильно тревожит» ситуация в стране. «Мне приходится ходить пешком. Сейчас я склонен покупать более дешевые вещи, чем раньше, только лишь потому, что повседневные продукты стали намного дороже», – добавил пивовар.

Его слова подтверждаются данными Национальной статистической службы Великобритании, которые указывают на то, что уровень инфляции в стране достиг рекордных 15%.