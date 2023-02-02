Эксперт допустил поступление нефти из РФ в Европу через посредников

Российская нефть будет поступать в европейские страны через посредников. С таким предположением выступил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, передает «Лента.ру».

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Таким образом собеседник прокомментировал введение Западом потолка цен на цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В России был подписан указ, в соответствии с которым российские компании не могут осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям при наличии в контрактах «механизма фиксации предельной цены». Его действие началось с февраля.

Демидов указал на отсутствие возможности проследить, куда на самом деле поступает топливо из РФ. Он не исключил того, что некоторый объем нефти будет идти в страны «Группы семи» и Европы. В этом процессе, как указал эксперт, будут задействованы посредники.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что в текущем году прогнозируется существенное уменьшение добычи нефти в России. Ее на рынке заменит американское топливо, отметил он. Бирол ожидает, что добыча продемонстрирует суточное сокращение на миллион баррелей.