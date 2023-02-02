Минсельхоз заявил о наличии сырья для выпуска молочных заквасок

Отечественные молочные заводы сохранили необходимые сырьевые запасы и компоненты для производства бактериальных заквасок. Об этом сообщает телеграм-канал Минсельхоза РФ.

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В министерстве заявили, что поставки необходимых ингредиентов в Россию продолжаются. Специалисты проводят планомерную деятельность для обеспечения потребностей сектора. Работа стимулирует внутреннее производство нужных компонентов.

На данный момент на территории РФ организованы крупные инвестпроекты, которые поспособствуют появлению бактериальных заквасок.

"Одним из них является строительство биофабрики в Ярославской области, которое началось в прошлом году. Его планируемая мощность составит 160 тонн продукции в год", – говорится в сообщении.

Ранее основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин заявил, что у большинства отечественных производителей молочных продуктов получилось справиться с проблемами упаковки и оборудования, которые появились из-за антироссийских санкций.