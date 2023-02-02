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59 минут назад

Авторы санкций этого не учли: что позволило устоять экономике России

Лера Букина

Еще год назад перспективы российской экономики казались крайне негативными. Однако коллапса, прогнозируемого западными аналитиками, не произошло. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, что позволило стране устоять перед рестрикциями целого ряда государств.

По словам аналитика Михаила Беляева, многие считали, что в России преобладают сырьевой и государственный секторы в экономике. Страны сочли это «слабостью» России, отметил собеседник.

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«На деле авторы санкций не учли главного - на углеводороды есть спрос по всему земному шару. Нефть и газ нужны и на Западе, и на Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Все, что от нас требовалось, - переориентироваться на другие рынки», - пояснил он.

Россия, как уточнил Беляев, приняла данные меры. Это и оказало положительное влияние на российскую экономику, указал эксперт. Он прогнозирует сохранение текущего экспортного уровня. Специалист также указал на наличие вариантов для увеличения объемов. Он назвал Африку перспективной в этом вопросе страной.

Ситуацию с импортом прокомментировал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в стране наблюдались перебои до осени. Однако позднее, как уточнил он, начал действовать параллельный импорт. Собеседник напомнил о том, что за 2-3 месяца он достиг оборота в $20 млрд. Кроме того, по словам специалиста, экономические агенты находятся в поисках новых схем логистики.

Эксперты отмечают увеличение объемов внешней торговли с Турцией, Китаем, Индией, Арменией, Киргизией, Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией. Остапкович подчеркивает, что все это частично перекрывает потери от прежней торговли с Западом.

Вместе с тем он признал, что экспортные и импортные поставки, которые были на еврозону, компенсировать проблематично. Как уточнил эксперт, благодаря действиям предпринимателей, экономика России демонстрирует устойчивость. Им удается в текущих условиях принимать ключевые управленческие решения, указал Остапкович.

Ранее газета The New York Times сообщила, что российская экономика оказалась «удивительно устойчивой», несмотря на то, что против России введены жесткие ограничения. Это, как уточнили авторы статьи, вызывает вопросы об эффективности ограничительных мер.

Экономика,Михаил Беляев,Георгий Остапкович,ВШЭ,
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