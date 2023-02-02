Названы последствия отказа Турции от обслуживания российских самолетов

Отказ Турции обслуживать российские самолеты может спровоцировать рост цен на туры в страну для граждан РФ. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты в данной отрасли.

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Ранее турецкая компания Havaş, занимающаяся обслуживанием самолетов в аэропортах, сообщила авиакомпаниям РФ об отказе обслуживать судна, которые содержат более 25% деталей американского производства. Ограничение еще не вступило в силу, в Турции изучают правовые основы для его введения.

По мнению главреда портала Avia.ru Романа Гусарова, такая ситуация сложилась из-за того, что мера не находится в правовом поле. Он уверен, что пойти на нее Турцию заставили США.