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27 минут назад

Эксперты рассказали о последствиях отказа Турции от обслуживания самолетов РФ

Елена Прошина

Отказ Турции обслуживать российские самолеты может спровоцировать рост цен на туры в страну для граждан РФ. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты в данной отрасли.

Названы последствия отказа Турции от обслуживания российских самолетов
Фото: ТАССТАСС

Ранее турецкая компания Havaş, занимающаяся обслуживанием самолетов в аэропортах, сообщила авиакомпаниям РФ об отказе обслуживать судна, которые содержат более 25% деталей американского производства. Ограничение еще не вступило в силу, в Турции изучают правовые основы для его введения.

По мнению главреда портала Avia.ru Романа Гусарова, такая ситуация сложилась из-за того, что мера не находится в правовом поле. Он уверен, что пойти на нее Турцию заставили США.

Дальнейшее развитие событий может иметь три сценария, считает эксперт. Во-первых, турецкие авиакомпании станут монополистами на российском рынке, во-вторых, РФ полностью откажется от прямых полетов в страну, и, в-третьих, государства найдут обходной путь в виде других компаний, которые будут обслуживать российские самолеты. При этом каждый из сценариев приведет к росту цен на туры в Турцию для россиян, так как на них напрямую влияет количество согласованных рейсов между государствами, подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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