Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
45 минут назад

Минфин с 7 февраля по 6 марта продаст валюту на 160 млрд рублей

ТАССиещё 7

Минфин РФ направит на продажу иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года более 160 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Минфин до 6 марта продаст валюту на 160 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года. Соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В Минфине добавили, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января 2023 года составило минус 52,1 млрд рублей "в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме". По прогнозам Минфина РФ, в феврале федеральный бюджет недополучит 108 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Ранее в Минфине РФ прогнозировали, что в январе федеральный бюджет недополучит 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Экономика,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители