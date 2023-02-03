Минфин до 6 марта продаст валюту на 160 млрд рублей

Минфин РФ направит на продажу иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года более 160 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года. Соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В Минфине добавили, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января 2023 года составило минус 52,1 млрд рублей "в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме". По прогнозам Минфина РФ, в феврале федеральный бюджет недополучит 108 млрд рублей нефтегазовых доходов.