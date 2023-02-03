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24 минуты назад

Куба выразила заинтересованность в ускоренном присоединении к ЕАЭС

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане, где заявил, что Гавана заинтересована в ускорении присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), передаетТАСС РИА Новости.

Куба захотела в ускоренном режиме присоединиться к ЕАЭС
Фото: UnsplashUnsplash

«Куба как государство-наблюдатель подтверждает свою заинтересованность в ускорении нашего присоединения к этому интеграционному механизму и свою готовность чтить статус, предоставленный нам немногим более двух лет назад. Мы по-прежнему выступаем за развитие и укрепление отношений с ЕАЭС как со взаимовыгодным партнером», — заявил политик.

В Евразийский экономический союз в настоящее время входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Республика Куба является наблюдателем при этой организации с 2020 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал, что отрицательные прогнозы по поводу стабильности Евразийского экономического союза не оправдались. По его словам, за январь-ноябрь прошлого года валовый внутренний продукт (ВВП) ЕАЭС снизился только на 1,2%, а промышленное производство осталось на уровне 2021 года. Политик отметил, что по нескольким ключевым направлениям экономика ЕАЭС показала позитивную динамику. Например, выпуск сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 5%. Еще более значительно – на 5,5% — увеличился объем строительных работ. По совам главы кабмина РФ, хорошие темпы роста наблюдались также в горнодобывающей промышленности и сфере инвестиций.

Экономика,Михаил Мишустин,ЕАЭС,
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