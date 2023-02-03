В Россию стали завозить меньше помидоров. В прошлом году поставки томатов из Китая, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии на российский рынок упали в несколько раз по сравнению с годом ранее. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные Росстата и местные статические ресурсы стран.

Например, объем завоза помидоров из Китая в 2022 году снизился в 1,4 раза по сравнению с годом ранее. Поднебесная завезла в Россию 28,2 тыс. тонн томатов. Более чем вдвое сократила объем экспорта помидоров на российский рынок Турция – до 29,3 тыс. тонн. Существенно упали поставки томатов из Грузии, Сербии и Северной Македонии. В 2022 году эти страны завезли втрое меньше помидоров в Россию, чем в 2021 году – порядка 0,9 тыс. тонн.

Последняя доступная статистика поставок томатов в Россию из Азербайджана покрывает только 9 месяцев 2022 года. За этот период Азербайджан поставил на российский рынок 109,5 тыс. томатов, в то время как за аналогичный период 2021 года – 114.5 тыс.

Незначительно вырос объем завоза помидоров из Киргизии и Армении: с 3,9 тысячи тонн до 4,1 тыс. и с 33,4 тыс. тонн до 41,2 тыс. год к году соответственно.

Как пишет «Фонтанка», примерно вдвое выросли и цены на импортные помидоры. Дороже всего стоят томаты из Северной Македонии — $1,49 за 1 килограмм в 2022 году (около 105 рублей по текущему курсу) против $1,33 годом (93,6 рублей) ранее. Стоимость помидоров из Турции, Грузии, Азербайджана и Армении — в среднем составляет $ 0,91-1,19 (64-83,7 рублей) за килограмм, с прошлого года она увеличилась на 5-10 центов.