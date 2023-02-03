Страна ЕС полностью перестала закупать российскую нефть

В декабре Италия нарастила импорт нефти на 12,2 процента в месячном выражении, до 5,5 миллиона тонн. Главным поставщиком в страну оказался Азербайджан (854 тысячи тонн), а Россия, которая раньше была в числе основных экспортеров, в данном месяце исчезла из списка. О полном прекращении поставок сырья из России сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства экологического перехода Италии.

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Кроме Азербайджана основными поставщиками топлива в европейскую страну также стали Ливия и Казахстан с 836,5 и 773,9 тысячи тонн соответственно. За весь 2022 год Италия импортировала 62,5 миллиона тонн нефти, из которых 12,1 миллиона тонн закупила в России (18,5 процента от общего объема поставок).

Средняя закупочная цена нефти в декабре составила 85,5 доллара за баррель против 89,74 доллара в ноябре. Самым дорогим сортом стал сорт нефти из Саудовской Аравии Arabian Light (103,63 доллара за баррель), а самым дешевым — иракский Basrah Heavy (Fao Blend) по цене в 62,68 доллара. В 2022 году средняя стоимость топлива для Италии оказалась на уровне 99,9 доллара за баррель.

С 5 декабря Евросоюз прекратил закупки российской нефти с доставкой по морю. Эмбарго ЕС не касается трубопроводных поставок по «Дружбе», однако многие страны блока пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году. Кроме того, с указанной даты начал действовать потолок цен на топливо на уровне 60 долларов за баррель, российский бюджет принят исходя из цены 70 долларов. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил изменить методику вычисления цен на нефть, чтобы собирать с нефтяных компаний больше налогов.