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11 минут назад

В Кремле назвали последствия эмбарго ЕС на российский дизель

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное эмбарго на российские нефтепродукты приведет к разбалансировке на глобальном рынке. Об этом сообщает «Прайм».

В Кремле назвали последствия эмбарго ЕС на российский дизель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 5 февраля вступит в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ. В декабре 2022-го начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть.

«Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков», - так Песков прокомментировал новое эмбарго.

The Times писала, что цены на дизель уже серьезно выросли с февраля 2022 года и могу взлететь еще выше, при этом дизель - ключевое топливо для мировой экономии, им заправляют грузовики, сельскохозяйственную технику, городские автобусы и промышленное оборудование.

Дорогой дизель способствует росту инфляции для людей по всему миру, подчеркивала The Times. В течение 2022 года цены на дизель в Европе колебались с 1,66 до 2,14 евро за литр.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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