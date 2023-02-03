В Кремле назвали последствия эмбарго ЕС на российский дизель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное эмбарго на российские нефтепродукты приведет к разбалансировке на глобальном рынке. Об этом сообщает «Прайм».

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С 5 февраля вступит в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ. В декабре 2022-го начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть.

«Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков», - так Песков прокомментировал новое эмбарго.

The Times писала, что цены на дизель уже серьезно выросли с февраля 2022 года и могу взлететь еще выше, при этом дизель - ключевое топливо для мировой экономии, им заправляют грузовики, сельскохозяйственную технику, городские автобусы и промышленное оборудование.