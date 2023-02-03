Западные СМИ заявили о крахе санкций против российской нефти

Аналитики, опрошенные телеканалом CNBC, заявили, что ограничения Запада в отношении российской сырой нефти потерпели крах.

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Они также указывают на то, что эффект от введенного потолка цен не будет значительным.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель. Также стало известно об изучении Евросоюзом возможности прибегнуть к введению лимита стоимости на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. Кроме того, ЕС задумался об установлении лимита цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут, на уровне 45 долларов.

По мнению президента и ведущего аналитика Sankey Research Пола Санки, ограничения вводят люди, которые не знают, как устроен нефтяной рынок.

Свое мнение высказал и основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. По его словам, российское топливо все равно поступает на рынки, где до сих пор наблюдается существенный спрос. Собеседник также отметил, что двум странам удалось получить крупную выгоду от снижения цены на российскую нефть. Он уточнил, что речь идет об Индии и Китае. Аналогичная картина будет наблюдаться и по российским нефтепродуктам, добавил Хари.