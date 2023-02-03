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39 минут назад

ЕК указала на резкий рост поставок газа в Евросоюз из одной страны

Лера Букина

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила об увеличении поставок «голубого топлива» по Южному газовому коридору (ЮГК) из Азербайджана в Евросоюз на 40% в 2022 году, передает агентство «Прайм».

ЕК указала на резкий рост поставок газа в Евросоюз из одной страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Показатель достиг 11,4 миллиарда кубометров, уточнила она. По словам Симсон, в условиях энергетического кризиса данное направление закрепило за собой статус важнейшего источника поставок трубопроводного газоснабжения для ЕС.

По ЮГК поступает газ, который добывается на шельфе Каспийского моря. Его протянули между Азербайджаном и Евросоюзом.

В ноябре замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в интервью Financial Times, что государству удастся увеличить вдвое экспорт природного газа в Европу только в случае инвестиций в его трубопроводную систему и заключения долгосрочных контрактов о закупке топлива.

Летом азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был подписан меморандум об энергетическом сотрудничестве. Он предусматривает рост ежегодных поставок менее чем с 10 млрд куб. м в 2021 году до 20 млрд куб. м к 2027 году через Южный газотранспортный коридор (ЮГК) протяженностью 3,5 тыс. км.

Экономика,Ильхам Алиев,Еврокомиссия,ЕС,
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