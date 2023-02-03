Соединённые Штаты потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, которые, по мнению американских властей, помогают Москве продолжать конфликт на Украине.
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«США сказали Турции остановить поток товаров в Россию, которые, по их словам, помогают Москве продолжать конфликт на Украине», — говорится в материале.
По данным агентства, с таким заявлением официальные лица США обратились к коллегам из Турции в ходе встречи, которая прошла на этой неделе.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители США оказывают давление на Турцию, чтобы она прекратила допускать прилёт и обслуживание рейсов российских авиакомпаний, которые используют самолёты американского производства.