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42 минуты назад

Bloomberg: США потребовали от Турции прекратить экспорт некоторых товаров в Россию

RT на русском

Соединённые Штаты потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, которые, по мнению американских властей, помогают Москве продолжать конфликт на Украине.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«США сказали Турции остановить поток товаров в Россию, которые, по их словам, помогают Москве продолжать конфликт на Украине», — говорится в материале.

По данным агентства, с таким заявлением официальные лица США обратились к коллегам из Турции в ходе встречи, которая прошла на этой неделе.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители США оказывают давление на Турцию, чтобы она прекратила допускать прилёт и обслуживание рейсов российских авиакомпаний, которые используют самолёты американского производства.

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