Соединённые Штаты потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, которые, по мнению американских властей, помогают Москве продолжать конфликт на Украине.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«США сказали Турции остановить поток товаров в Россию, которые, по их словам, помогают Москве продолжать конфликт на Украине», — говорится в материале.

По данным агентства, с таким заявлением официальные лица США обратились к коллегам из Турции в ходе встречи, которая прошла на этой неделе.