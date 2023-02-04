В Еврокомиссии уточнили детали изменения цен на нефтепродукты из России

Европейский союз намерен периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на нефтепродукты из России. Об этом рассказал чиновник из Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

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Он сообщил, что у процесса регулирования есть четкие правила. Еврокомиссия намерена каждые два месяца проводить детальный технический обзор ситуации на рынке, исследовать ценовые и покупательские тренды. По результатам обзора страны из состава Европейского союза будут обсуждать необходимость установления нового уровня лимитов цен на российские нефтепродукты, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что следующий обзор запланирован на март 2023 года.

Ранее ЕС согласовал установление потолка цен для нефтепродуктов из России на уровне 100 долларов за баррель. На продукцию, которая продается с дисконтом, установлен потолок цен на уровне $45 за баррель.