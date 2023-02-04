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1 час назад

Начало года стало рекордным для грузоперевозок через границу России и Китая

Газета.Ruиещё 1

Январь стал рекордным месяцем по объему перевозок грузов на российско-китайской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Харбине.

Начало года стало рекордным для грузоперевозок через границу РФ и Китая
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Начало года стало рекордным по объемам грузоперевозок через российско-китайскую границу», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Китая заявил, что взаимное политическое доверие с Россией продолжает укрепляться после того, как заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй посетил РФ на этой неделе и встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В заявлении отмечается, что Китай готов работать с Россией, чтобы реализовать их стратегическое партнерство и способствовать дальнейшему прогрессу в их отношениях.

Также сообщалось, что в МИД России надеются, что туристический поток из РФ в КНР восстановится, сообщается на сайте министерства.

По данным МИД, у китайских туристов нет препятствий для въезда в Россию, они могут въезжать в страну по визам. В связи со снятием коронавирусных ограничений в Китае Россия надеется на возобновление турпотока из КНР в Россию, добавили в министерстве.

Экономика,Сергей Лавров,МИД России,
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