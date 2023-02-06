Япония присоединились к ограничению цен на нефтепродукты из России

Правительство Японии в рамках санкционной политики в отношении РФ из-за ее действий на Украине и в соответствии с позицией Группы семи (G7) устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом в понедельник объявил МИД Японии.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что устанавливаются ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории. По данным японского внешнеполитического ведомства, меры вступают в силу с 6 февраля.

Видео дня

Объявленные японской стороной рестрикции соответствуют аналогичным мерам, объявленным Евросоюзом 5 февраля.

Совет ЕС утвердил решение о введения потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: один в размере $45 за баррель на нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), другой - в $100 за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель и керосин).

5 декабря 2022 года коалиция, в которую по состоянию на 4 февраля входят Австралия, Великобритания, Канада, США, Япония и ЕС, ввела также потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Таким образом, они теперь запрещают своим логистическим компаниям и иностранным фирмам под угрозой санкций перевозить российскую нефть и нефтепродукты, если они поставляются по ценам выше потолка. Финансовым компаниям также запрещено страхование таких перевозок.

Уровень цен будет пересматриваться раз в два месяца, на середину марта уже намечена переоценка лимита цены на сырую нефть.