ЕС столкнется с нехваткой топлива и ростом цен из-за санкций 5 февраля

Европе грозит дефицит нефтепродуктов и рост цен из-за вводимых 5 февраля санкций ЕС против России. Об этом заявили в Министерстве энергетики Венгрии, передает ТАСС.

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В ведомстве уверены, что данные запретительные меры «затронут Венгрию в долгосрочной перспективе».

С воскресенья в ЕС запретят импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов российского происхождения - бензина и дизельного топлива.