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26 минут назад

ЕС столкнется с нехваткой топлива и ростом цен из-за санкций 5 февраля

Майк Габриелян

Европе грозит дефицит нефтепродуктов и рост цен из-за вводимых 5 февраля санкций ЕС против России. Об этом заявили в Министерстве энергетики Венгрии, передает ТАСС.

ЕС столкнется с нехваткой топлива и ростом цен из-за санкций 5 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уверены, что данные запретительные меры «затронут Венгрию в долгосрочной перспективе».

С воскресенья в ЕС запретят импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов российского происхождения - бензина и дизельного топлива.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергоснабжение страны зависит от нефти и газа из России.

Экономика,Петер Сийярто,ЕС,
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