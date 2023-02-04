ЕС столкнется с нехваткой топлива и ростом цен из-за санкций 5 февраля

Европе грозит дефицит нефтепродуктов и рост цен из-за вводимых 5 февраля санкций ЕС против России. Об этом заявили в Министерстве энергетики Венгрии, передает ТАСС.
В ведомстве уверены, что данные запретительные меры «затронут Венгрию в долгосрочной перспективе».
С воскресенья в ЕС запретят импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов российского происхождения - бензина и дизельного топлива.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергоснабжение страны зависит от нефти и газа из России.