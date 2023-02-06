Европе предрекли подорожание нефтепродуктов на 30%

Цены на нефтепродукты в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие несколько месяцев могут подскочить на 20-30% из-за введения потолка цен. Об этом газете «Известия» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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«В ближайшие месяцы стоимость нефтепродуктов в Европе может вырасти на 20–30% на фоне вступления в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России», — отметил Антонов.

По его словам, если раньше европейские страны напрямую закупали топливо у России, то теперь это придется делать через предприятия в Индии, Китае и других странах. Такие действия резко повлияют на конечную стоимость сырья.

4 февраля директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв допустил, что проигравшими от введения потолка цен на российские нефтепродукты станут потребители. Их расходы, по словам экономиста, вырастут. В то же время наценка будет распределяться между российскими компаниями и третьими странами, которые будут поставлять нефтепродукты из РФ в Евросоюз.