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1 час назад

Аналитик Антонов предрек рост цен нефтепродуктов для ЕС на 30% в ближайшие месяцы

Газета.Ruиещё 1

Цены на нефтепродукты в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие несколько месяцев могут подскочить на 20-30% из-за введения потолка цен. Об этом газете «Известия» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Европе предрекли подорожание нефтепродуктов на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшие месяцы стоимость нефтепродуктов в Европе может вырасти на 20–30% на фоне вступления в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России», — отметил Антонов.

По его словам, если раньше европейские страны напрямую закупали топливо у России, то теперь это придется делать через предприятия в Индии, Китае и других странах. Такие действия резко повлияют на конечную стоимость сырья.

4 февраля директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв допустил, что проигравшими от введения потолка цен на российские нефтепродукты станут потребители. Их расходы, по словам экономиста, вырастут. В то же время наценка будет распределяться между российскими компаниями и третьими странами, которые будут поставлять нефтепродукты из РФ в Евросоюз.

Ранее США объявили о введении двух потолков цен на нефтепродукты из России – на уровне $100 и $45 за баррель. Лимиты должны начать действовать 5 февраля 2023 года или чуть позже, заявлял Минфин Штатов. Потолок в $100 за баррель коснется, в том числе, дизельного топлива и бензина, этот лимит действует для нефтепродуктов из РФ, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть. Потолок в $45 за баррель коснется мазута, он установлен для нефтепродуктов, торгующихся с дисконтом по отношению к цене сырой нефти.

Экономика,Цена на нефть,Александр Широв,Владислав Антонов,РАН,ЕС,
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