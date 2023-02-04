В Минфине объяснили низкое поступление доходов от налогов в федеральный бюджет

Минфин РФ оценил поступления доходов в федеральный бюджет в январе 2023 года и объяснил эти показатели началом функционирования новой схемы уплаты налогов, сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

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В Минфине отметили, что доходы бюджетов в январе 2023 года формировались впервые в условиях уплаты единого налогового платежа (ЕНП), срок которого пришелся на 28 января, выходной день, поэтому перечисления от налогоплательщиков осуществлялись в первый рабочий день — 30 января. Соответственно зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП произошло в конце января и первые дни февраля, пояснили в министерстве.

В министерства также рассказали, что остаток нераспределенных средств ЕНП на 1 февраля составил 525,5 млрд рублей, его распределили по кодам доходов бюджетов, включая федеральный, в первые дни февраля 2023 года. Также по НДС в январе были произведены более значительные возмещения средств налогоплательщикам из-за действия ускоренного порядка возмещения НДС, которого не было в январе прошлого года, так как он начал действовать с апреля 2022 года.

Минфин сообщил, что данные НДС, исчисленного по декларациям первого квартала 2023 года, превышают показатели прошлого года на 23% (1,9 млрд рублей против прошлогодних 1,6 млрд рублей), однако в ведомстве обратили внимание на некорректность сравнения нынешних данных с прошлогодними цифрами. Обновленная информация — с учетом дораспределения средств ЕНП в бюджеты — появится 6-7 февраля, подчеркнули в министерстве.