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1 час назад

В Минфине РФ объяснили низкое поступление доходов от налогов в федеральный бюджет

Газета.Ru

Минфин РФ оценил поступления доходов в федеральный бюджет в январе 2023 года и объяснил эти показатели началом функционирования новой схемы уплаты налогов, сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

В Минфине объяснили низкое поступление доходов от налогов в федеральный бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минфине отметили, что доходы бюджетов в январе 2023 года формировались впервые в условиях уплаты единого налогового платежа (ЕНП), срок которого пришелся на 28 января, выходной день, поэтому перечисления от налогоплательщиков осуществлялись в первый рабочий день — 30 января. Соответственно зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП произошло в конце января и первые дни февраля, пояснили в министерстве.

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В министерства также рассказали, что остаток нераспределенных средств ЕНП на 1 февраля составил 525,5 млрд рублей, его распределили по кодам доходов бюджетов, включая федеральный, в первые дни февраля 2023 года. Также по НДС в январе были произведены более значительные возмещения средств налогоплательщикам из-за действия ускоренного порядка возмещения НДС, которого не было в январе прошлого года, так как он начал действовать с апреля 2022 года.

Минфин сообщил, что данные НДС, исчисленного по декларациям первого квартала 2023 года, превышают показатели прошлого года на 23% (1,9 млрд рублей против прошлогодних 1,6 млрд рублей), однако в ведомстве обратили внимание на некорректность сравнения нынешних данных с прошлогодними цифрами. Обновленная информация — с учетом дораспределения средств ЕНП в бюджеты — появится 6-7 февраля, подчеркнули в министерстве.

Ранее «Газета.Ru» пояснила, почему в январе сотрудники российских компаний получат урезанный аванс в рамках реформы налогового законодательства.

Экономика,Минфин России,
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