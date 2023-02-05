The Economist заявил о «диком времени бандитского капитализма» в РФ

Предприимчивые россияне и некоторые граждане западных стран начали задействовать свои связи для заключения выгодных сделок в рамках ухода из России иностранных компаний. Об этом написал британский журнал The Economist со ссылкой на сообщение неназванного работника промышленной отрасли, который помогает нескольким европейским компаниям свернуть бизнес в России.

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«Можно с уверенностью предположить, что новые владельцы будут игнорировать такие тонкости, как санкции, как только они вступят в права собственности», — предположил собеседник издания.

Происходящее на российском рынке источник сравнил с девяностыми и назвал «диким временем бандитского капитализма».

Автор материала отметил, что «экономическая изоляция России» предоставила редкую возможность быстро разбогатеть за счет «коррупционной системы», которая возникла на фоне особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.