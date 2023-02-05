На Западе рассказали о возвращении России в «дикое время капитализма»

Некоторые бизнесмены из стран Запада и россияне используют связи для заключения выгодных сделок в рамках ухода из страны иностранных компаний, заявил один из собеседников издания The Economist, которого называют «западным промышленником».

«Мы вернулись в 1990-е, в дикое время гангстерского капитализма... новые владельцы [бизнеса] будут игнорировать такие тонкости, как санкции, как только они вступят во владение», — отметил собеседник издания.

«Экономическая изоляция» России открыла редкую возможность быстро разбогатеть, пишет The Economist. Это связывают с «коррупционной системой», возникшей на фоне особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.

При этом до начала боевых действий на Украине прямые американские и европейские инвестиции в Россию составляли 350 миллиардов долларов, пишет издание.