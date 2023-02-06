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1 час назад

Экономист назвал «новый доллар»

Lenta.ruиещё 2

Есть вероятность, что позицию доллара как резервной валюты после его заката займет юань, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Какая валюта может занять место доллара, специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Экономист назвал «новый доллар»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юань может стать «новым долларом», поскольку Китай выходит на первые позиции лидера производства и торговли, допустил аналитик. Но более вероятен, по его мнению, другой сценарий.

«На мой взгляд, в регионах будут формироваться свои центры силы, и в этих центрах силы, которые связаны между собой дополнительными экономическими интересами, будет употребляться преимущественно та валюта, которая принята в этом регионе», — поделился Беляев.

«Например, у нас в Центральной Азии в рамках ЕврАзЭС все-таки будет рубль. То есть не юань, а валюта регионального значения — вот что нас ждет»

Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал наступление кризиса 2008 года, предположил, что доллар в качестве резервной валюты встретит свой закат в течение 10 лет. Он напомнил, что альтернативы пока нет, так как Китай слишком контролирует юань.

Беляев в беседе с «Лентой.ру» счел, что процесс вытеснения США и доллара с мировой арены, куда более динамичный, и может завершиться в течение ближайших 5 лет.

Экономика,Михаил Беляев,
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