Названы последствия эмбарго на российские нефтепродукты для ЕС

Страны ЕС столкнутся с трудностями при поиске альтернативных поставщиков нефтепродуктов, рассказали эксперты компании Energy Aspects. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в начале февраля вступило в действие эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, ранее были приняты «потолки цен» на дизель, бензин, керосин. Это привело к выпадению с рынка порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты пояснили, что выпавшие объемы будет сложно компенсировать. По их мнению, Европа будет вынуждена закупать ресурсы в Китае.

Далее, уточнили аналитики, на цене скажется сложная логистика. В результате, ликвидность рынка уменьшится. Кроме того, значительно удлинятся маршруты, подорожает фрахт. Это приведет к танкерному кризису.