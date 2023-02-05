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23 минуты назад

Эксперты рассказали о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты для ЕС

Илья Родин

Страны ЕС столкнутся с трудностями при поиске альтернативных поставщиков нефтепродуктов, рассказали эксперты компании Energy Aspects. Об этом пишет РИА «Новости».

Названы последствия эмбарго на российские нефтепродукты для ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в начале февраля вступило в действие эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, ранее были приняты «потолки цен» на дизель, бензин, керосин. Это привело к выпадению с рынка порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты пояснили, что выпавшие объемы будет сложно компенсировать. По их мнению, Европа будет вынуждена закупать ресурсы в Китае.

Далее, уточнили аналитики, на цене скажется сложная логистика. В результате, ликвидность рынка уменьшится. Кроме того, значительно удлинятся маршруты, подорожает фрахт. Это приведет к танкерному кризису.

С учетом того, что дизель нужен для перевозки, вырастут цены на товары, дополнили эксперты. Это, в свою очередь, приведет к росту инфляции, введению норм на дизельное топливо, резюмировали аналитики.

Экономика,ЕС,
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