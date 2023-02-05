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33 минуты назад

Индия значительно увеличила импорт российской нефти в январе

Елена Прошина

В январе 2023 года индийские нефтеперерабатывающие заводы получали российскую нефть в значительных объемах. Они принимали 1,27 млн баррелей ежедневно, что на 6% больше, чем в декабре прошлого года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании Vortexa.

Индия рекордно закупилась российской нефтью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе пояснили, что российское черное золото составило 28% от общего импорта страны.

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По данным Vortexa, существенную часть российской нефти получили частные заводы. Их доля в общем объеме составила 47%. Среди крупных импортеров оказались НПЗ Reliance и Nayara Energy.

Ранее сообщалось, что индийские компании перешли на оплату нефти в дирхамах (нацвалюте ОАЭ). Это объясняется тем, что владельцы НПЗ не желают попасть под вторичные санкции США и Евросоюза.

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