Индия рекордно закупилась российской нефтью

В январе 2023 года индийские нефтеперерабатывающие заводы получали российскую нефть в значительных объемах. Они принимали 1,27 млн баррелей ежедневно, что на 6% больше, чем в декабре прошлого года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании Vortexa.

В пресс-службе пояснили, что российское черное золото составило 28% от общего импорта страны.

По данным Vortexa, существенную часть российской нефти получили частные заводы. Их доля в общем объеме составила 47%. Среди крупных импортеров оказались НПЗ Reliance и Nayara Energy.