В Минцифы рассказали, сколько айтишников получили отсрочку от армии

За минувшие девять месяцев выручка ИТ-компаний увеличилась более чем на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Успехи отрасли в Министерстве цифрового развития «Парламентской газете» объяснили эффективной господдержкой, которую сегодня оказывают высокотехнологичной индустрии. В том числе отсрочкой от службы в армии, предоставленной уже почти восьми тысячам айтишников, а также пятипроцентной льготной ипотекой, которую оформили более шести тысяч сотрудников на 55 миллиардов рублей.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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Пряником, а не кнутом

В российской ИТ-сфере сегодня трудится около трех миллионов человек, но если говорить о высококвалифицированных кадрах, программистах, разработчиках ПО, то цифра гораздо скромнее, тут речь может идти о 200—300 тысячах специалистов. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

При этом ежегодно отечественные вузы выпускают около 75 тысяч программистов, а к 2024 году власти планируют увеличить количество бюджетных мест почти вдвое. Тем, кто хочет получить интересную профессию и финансовую независимость, стоит обратить внимание на планы государства. По словам Клименко, начинающий айтишник с дипломом на руках может рассчитывать на зарплату около 100 тысяч рублей, а в некоторых случаях и 200—250 тысяч. Для более опытных программистов денежное вознаграждение в полмиллиона рублей уже стало нормой.

И тем не менее проблемы в отрасли есть. По информации главы Минцифры Максута Шадаева, в страну до сих пор не вернулось около 100 тысяч айтишников. Об этом он засвидетельствовал в декабре на пленарном заседании Госдумы. При этом, подчеркнул он, около 80 процентов из них все равно продолжают работать в российских компаниях, находясь при этом в дружественных странах.

По словам министра, чтобы стимулировать айтишников вернуться, нужно в первую очередь отказаться от введения жесткого запрета на удаленную работу. Если такую меру введут, указал он, это подтолкнет уехавших специалистов к скорейшему трудоустройству в зарубежные компании.

Как рассказали «Парламентской газете» в Минцифры, сегодня для развития отрасли делается все возможное. В том числе аккредитованным компаниям, получающим более 70 процентов дохода от ИТ-деятельности, понизили ставку на страховые взносы до 7,6 процента и отменили налог на прибыль. И уже есть осязаемый результат: по данным ФНС, наблюдается рост выручки отрасли — за девять месяцев она увеличилась более чем на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Только работайте

Аккредитованные ИТ-компании освобождены от выездных налоговых проверок и других форм государственного и муниципального контроля на три года, а сотрудники могут получить отсрочку от службы в армии. По итогам осеннего призыва льготой воспользовались 7,8 тысячи айтишников, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минцфиры. Сейчас на портале госуслуг идет прием заявок на отсрочку от службы уже на весеннюю кампанию.

Помимо этого, для сотрудников ИТ-компаний действует льготная ипотека со ставкой до 5 процентов годовых. Программой уже воспользовалось более 6 тысяч человек, а объем выданных льготных кредитов составил 55 миллиардов рублей. Недавно Правительство упростило условия программы, расширив возрастные рамки и снизив требования к уровню зарплаты.

Также в пресс-службе отметили, что аккредитованным компаниям доступны кредиты по льготной ставке до 3 процентов годовых. В то же время на внедрение ИТ-решений выдаются льготные кредиты под 5 процентов годовых. Уже поддержано 150 проектов, общий объем кредитного портфеля составил 75,7 миллиарда рублей. При этом компании могут подать заявку на грантовую поддержку или участие в программе акселерации.