Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о закате доллара

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что геополитическое противостояние США и Китая отразится на состоянии американской валюты. Об этом он написал в статье для Financial Times (FT).

Рубини допустил, что доллар как резервная валюта переживет свой закат в течение 10 лет. По его мнению, актуальная система создает угрозу государствам с развивающимся рынком из-за внутренних условий американской экономики — например, из-за инфляции. Он напомнил, что в декабре Китай осуществил первую транзакцию с Саудовской Аравией в юанях, которые могут использовать и в будущем.