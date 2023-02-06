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1 час назад

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о закате доллара

Lenta.ru

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что геополитическое противостояние США и Китая отразится на состоянии американской валюты. Об этом он написал в статье для Financial Times (FT).

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о закате доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рубини допустил, что доллар как резервная валюта переживет свой закат в течение 10 лет. По его мнению, актуальная система создает угрозу государствам с развивающимся рынком из-за внутренних условий американской экономики — например, из-за инфляции. Он напомнил, что в декабре Китай осуществил первую транзакцию с Саудовской Аравией в юанях, которые могут использовать и в будущем.

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