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1 час назад

РИА Новости: Россия в 2022 году заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Газета.Ruиещё 2

Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в 17 раз подряд стала КНР, а Россия заняла четвертое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков.

Россия оказалась четвертой в мире по золотовалютным резервам
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

Резервы Китая составили $3,31 трлн, Япония заняла вторую строчку с накоплениями в $1,27 трлн, а Швейцария — третье с активами в $924 млрд. Россия завершила прошлый год на четвертом месте с $582 млрд. Индия расположилась на пятой строчке, ее резервы достигают $563 млрд.

Кроме того, в 10-ку по объему резервов вошли Саудовская Авария, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Германия. В конце декабря сообщалось, что Центробанки мира начали скупать золото рекордными с 1967 года темпами.

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