Россия оказалась четвертой в мире по золотовалютным резервам

Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в 17 раз подряд стала КНР, а Россия заняла четвертое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Резервы Китая составили $3,31 трлн, Япония заняла вторую строчку с накоплениями в $1,27 трлн, а Швейцария — третье с активами в $924 млрд. Россия завершила прошлый год на четвертом месте с $582 млрд. Индия расположилась на пятой строчке, ее резервы достигают $563 млрд.