Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу

В 2022 году Европа закупила в США сжиженного природного газа (СПГ) в 2,4 раза больше (плюс 140,7 процента), чем в 2021 году, заместив значительные объемы трубопроводного газа из России. За прошлый год США поставили в Европу 51,5 миллиона тонн топлива, заняв 42,7 процента рынка, и стали главным экспортером СПГ в регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные VYGON Consalting.

Вторым поставщиком топлива в Европу компания назвала Катар, который в прошлом году нарастил экспорт на 19,5 процента, до 18,4 миллиона тонн. На третьем месте по объему поставок СПГ оказалась Россия, с поставками 15,8 миллиона тонн (плюс 19,7 процента в годовом выражении). Суммарно на эти страны вместе с США пришлось более 70 процентов экспорта СПГ в Европу.

Среди других поставщиков данного вида топлива в регион были Алжир и Нигерия, снизившие экспорт в 2022 году до 9 и 8,3 миллиона тонн соответственно. На эти страны пришлось 14,3 процента европейского рынка. Кроме того, в числе экспортеров СПГ в Европу компания также выделяет Египет (5,2 миллиона тонн), Тринидад и Тобаго (3 миллиона тонн), Норвегию (2,6 миллиона тонн) и другие страны.