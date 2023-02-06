Россия увеличила импорт вина вопреки санкциям

Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее. Это произошло, несмотря на санкции Запада, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Их изданию информацию предоставил один из участников алкогольного рынка. Всего за прошлый год Россия завезла из-за границы 405,1 млн литров вина (речь идет о тихих, игристых и крепленых винах), следует из статистики ФТС.

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По данным таможенной службы, больше всего вина Россия импортировала из Италии. Показатель в 2022 году вырос на 19% до 134,11 млн литров по сравнению с 2021 годом. Значительные объемы были завезены из Испании и Грузии. Объем импорта вина из Испании составил 65,97 млн литров, что на 11% больше показателя 2021 года. Из Грузии было завезено 58,68 млн литров вина (плюс 26% к 2021 году).

В пресс-службе ФТС РБК не дали комментария по существу по поводу этой статистики.

Из-за западных санкций на фоне проведения спецоперации России на Украине ввоз импортных вин в Россию и ее поставки за границу существенно осложнились, пишет РБК. Поставки алкоголя в Россию запретили США, запрет на экспорт винодельческой продукции ввела Австралия, а страны Евросоюза ограничили поставки в Россию дорогих вин (запрет коснулся товаров дороже €300).