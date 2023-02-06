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1 час назад

В России оценили влияние санкций Запада на промышленность

Лера Букина

Санкции Запада привели к снижению промышленного производства в России на 0,6% в 2022 году. Отрасль автопрома стала драйвером падения показателя, сообщает РБК.

В России оценили влияние санкций Запада на промышленность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее вклад в совокупный показатель составляет минус 0,61 п.п. Вторую строчку занял выпуск химических веществ, в частности лаков, красок удобрений и пластмасс (минус 0,14 п.п). Вклад отрасли деревообработки в совокупный показатель составил минус 0,11 п.п. В Минэкономики отмечают, что отрицательный результат связан с высокой базой предыдущего года.

Производство транспортных средств и оборудования также внесло отрицательный вклад - минус 0,11 п.п.

Добыча нефти и газа, напротив, внесла позитивный вклад в динамику промышленного производства. Ее влияние достигло плюс 0,22 п.п.

Также сообщается, что плюс 0,16 п.п. внесло оказание услуг в области добычи полезных ископаемых (включая нефтесервис). Производство конечных металлических изделий внесло плюс 0,18 п.п.

В Минэкономразвития также отмечают, что ключевой позитивный вклад в динамику обрабатывающих производств внес металлургический комплекс. Вклад отрасли компьютеров, электронных и оптических изделий в общепромышленный индекс в 2022 году составляет 0,03 п.п.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР), объемы выпуска древесных плит, а также фанеры в стране в прошлом году году упали на 12% и 29% соответственно.

Экономика,Минэкономразвития,
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