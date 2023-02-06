Россия увеличила импорт вина вопреки санкциям

Данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют об увеличении Россией импорта вина из зарубежных стран в прошлом году в условиях санкций. Показатель к предыдущему году вырос на 10%, сообщает РБК.

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Отмечается, что суммарно России удалось ввести 405,1 млн литров тихого, игристого и крепленого вина.

Наибольший объем импортировали из Италии, следует из данных ФТС - 134,11 млн литров, что демонстрирует рост на 19%. Также большое число вин привезли из Испании и Грузии. Увеличение показателя из первой страны оценивается в 11% (65,97 млн литров), из второй – в 26% (58,68 млн литров).

В публикации говорится, что ограничения, введенные Западом в отношения России, осложнили ввоз импортных вин на территорию страны. В частности, запрет на поставки алкогольной продукции ввели власти США. Евросоюз решил ограничить поставки в Россию вин, стоимость которых составляет более €300.