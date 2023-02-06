Эстония запретила ввоз российского бензина

Власти Эстония с 6 февраля ввели запрет на ввоз на территорию страны бензина из России, в том числе и в канистрах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского Налогово-таможенного департамента.

По словам представителя Налогово-таможенного департамента страны Пирет Тинкус, ограничения связаны с завершением «переходного периода санкции, введенных Европейским союзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации».

«Нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать. Топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров», - пояснила она.

Гражданам ЕС с сегодняшнего дня разрешено ввозить в Эстонию из России только топливо в баке автомобиля, «если оно необходимо для завершения поездки». При этом, если эстонцы часто ездят в Россию, то они должны будут заплатить налог на пограничном пункте за ввезенный в баке бензин.

Также нарушением санкции считается «сливание топлива из транспортного средства после пересечения границы и его передача за плату или бесплатно». «Топливо разрешается сливать только в целях ремонта транспортного средства, если оно позже заливается обратно в бак машины», - подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции, в том числе в топливной сфере.