Доллару предрекли «закат» в течение 10 лет

Конфликт Соединенных Штатов и КНР может привести к тому, что доллар лишится статуса мировой резервной валюты. Об этом заявил профессор экономики Нуриэль Рубини в статье для Financial Times.

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По его словам, вероятно, это случится в ближайшие десять лет. Вместе с тем, как уточнил эксперт, заменить «американца» юань сразу не сможет. Для стран, в которых рынок еще находится в процессе формирования, инфляция в США и другие проблемы государства стали серьезной для них проблемой.

Отмечается, что первые транзакции в юанях были проведены Китаем и Саудовской Аравией. Не исключено, что сторонам удастся договориться о расчетах в китайской валюте при торговле нефтью, говорится в статье.

Кроме того, по словам Рубини, угрозу американской валюте несут платежные системы WeChat Pay и Alipay, которые представляют собой альтернативу Swift, а также цифровые валюты.

Наличие вышеуказанных факторов увеличивает вероятность «заката доллара», указал обозреватель.

Ранее финансист из США, инвестор и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил о постепенном завершении эпохи мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике. Он отметил, что сегодня ключевыми державами и их союзниками формируются экономические, финансовые и военные блоки.