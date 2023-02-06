Глава «Роснефти» назвал бенефициаров мирового энергокризиса

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на министерской сессии в рамках Индийской энергетической неделе, назвал бенефициаров мирового энергокризиса.

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«Отчетность американских нефтяных мейджоров за прошлый год свидетельствует, что в результате разумного отказа от ускоренного энергоперехода, сосредоточившись на добыче традиционных углеводородов, они стали лидерами по капитализации», — сказал он

При этом Сечин отметил, что компания BP, которая является лидером зеленой повестки, показала другую динамику, и не смогла, как ее конкуренты, воспользоваться сложившейся конъюнктурой.

Напомним, Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) посвящена вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости. Она проводится при поддержке правительства Индии с участием всех предприятий государственного сектора и при официальной поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.

Ранее Игорь Сечин заявил, что на сегодняшний день единого глобального энергетического рынка не существует, а энергобезопасность перестала быть глобальной.