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12 минут назад

Глава "Роснефти" назвал бенефициаров мирового энергокризиса

Газета.Ruиещё 1

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на министерской сессии в рамках Индийской энергетической неделе, назвал бенефициаров мирового энергокризиса.

Глава «Роснефти» назвал бенефициаров мирового энергокризиса
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Отчетность американских нефтяных мейджоров за прошлый год свидетельствует, что в результате разумного отказа от ускоренного энергоперехода, сосредоточившись на добыче традиционных углеводородов, они стали лидерами по капитализации», — сказал он

При этом Сечин отметил, что компания BP, которая является лидером зеленой повестки, показала другую динамику, и не смогла, как ее конкуренты, воспользоваться сложившейся конъюнктурой.

Напомним, Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) посвящена вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости. Она проводится при поддержке правительства Индии с участием всех предприятий государственного сектора и при официальной поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.

Ранее Игорь Сечин заявил, что на сегодняшний день единого глобального энергетического рынка не существует, а энергобезопасность перестала быть глобальной.

«Наблюдается бегство капитала и перенос производства, в первую очередь, в Соединенные Штаты», — добавил глава «Роснефти».

Экономика,Игорь Сечин,Роснефть,
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