Великобритания ввела санкции против бизнес-омбудсмена Титова

Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России, в том числе добавила уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает МИД королевства.
Под санкции также подпали владелец агентства Regnum Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Мячин, российские оборонные компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Топаз».
Как писала «Парламентская газета», 13 декабря 2022 года Великобритания ввела санкции, затрагивающие российских военачальников, иранских бизнесменов и чиновников. Под санкции попали «высокопоставленные российские командиры, причастные к ударам по инфраструктуре украинских городов», всего 12 человек. Санкции также затронули иранских бизнесменов и одного военного чиновника, «причастных к производству и поставке России военных беспилотников, используемых для нападения на украинские города и объекты инфраструктуры».