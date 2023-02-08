Великобритания ввела санкции против бизнес-омбудсмена Титова

Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России, в том числе добавила уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова , сообщает МИД королевства.

Как писала «Парламентская газета», 13 декабря 2022 года Великобритания ввела санкции, затрагивающие российских военачальников, иранских бизнесменов и чиновников. Под санкции попали «высокопоставленные российские командиры, причастные к ударам по инфраструктуре украинских городов», всего 12 человек. Санкции также затронули иранских бизнесменов и одного военного чиновника, «причастных к производству и поставке России военных беспилотников, используемых для нападения на украинские города и объекты инфраструктуры».