Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Великобритания ввела санкции против бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Парламентская газетаиещё 2

Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России, в том числе добавила уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает МИД королевства.

Великобритания ввела санкции против бизнес-омбудсмена Титова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под санкции также подпали владелец агентства Regnum Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Мячин, российские оборонные компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Топаз».

Как писала «Парламентская газета», 13 декабря 2022 года Великобритания ввела санкции, затрагивающие российских военачальников, иранских бизнесменов и чиновников. Под санкции попали «высокопоставленные российские командиры, причастные к ударам по инфраструктуре украинских городов», всего 12 человек. Санкции также затронули иранских бизнесменов и одного военного чиновника, «причастных к производству и поставке России военных беспилотников, используемых для нападения на украинские города и объекты инфраструктуры».

Экономика,Сергей Руднов,Борис Титов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители