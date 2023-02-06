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1 час назад

В Китае рассказали о направленном против России «политическом трюке» США

Елена Прошина

Вашингтон в настоящее время планирует передачу Киеву замороженных российских активов. Этот политический трюк позволит США нажиться на украинском конфликте, пишет Global Times со ссылкой на источники.

В Китае рассказали о направленном против России «политическом трюке» США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи пояснил, что Штаты направят Киеву российские замороженные активы. Украина, в свою очередь, использует денежные средства для покупки у США вооружений и военной техники, то есть, вложит инвестиции в американский ВПК.

Таким образом, пояснил обозреватель, Вашингтон получит прибыль от военного конфликта и руками Киева попытается ослабить Россию.

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Вместе с тем, уточнил эксперт, отправка Белым домом российских средств Киеву подорвет доверие к США, так как покажет планете «их истинное лицо».

Западные ограничительные меры против России - незаконны, подчеркнул автор статьи. Они показывают, что Штаты любых лиц могут лишить активов в случае необходимости.

В итоге, многие государства незападного лагеря будут стремиться к дальнейшей «дедолларизации» своих экономик, резюмировал автор статьи.

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