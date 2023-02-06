Вашингтон в настоящее время планирует передачу Киеву замороженных российских активов. Этот политический трюк позволит США нажиться на украинском конфликте, пишет Global Times со ссылкой на источники.

Автор статьи пояснил, что Штаты направят Киеву российские замороженные активы. Украина, в свою очередь, использует денежные средства для покупки у США вооружений и военной техники, то есть, вложит инвестиции в американский ВПК.

Таким образом, пояснил обозреватель, Вашингтон получит прибыль от военного конфликта и руками Киева попытается ослабить Россию.

Вместе с тем, уточнил эксперт, отправка Белым домом российских средств Киеву подорвет доверие к США, так как покажет планете «их истинное лицо».

Западные ограничительные меры против России - незаконны, подчеркнул автор статьи. Они показывают, что Штаты любых лиц могут лишить активов в случае необходимости.