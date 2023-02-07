Посол РФ оценил долю российского газа в Австрии в 50%

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что доля российского газа в Австрии до сих пор составляет 50 процентов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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По словам дипломата, обеспечить загрузку австрийских хранилищ газа перед холодами во многом удалось благодаря поставкам из России.

«Пусть здесь об этом и предпочитают умалчивать», - подчеркнул Любинский.

Некоторые австрийские политики, по его словам, заявляют о снижении доли российского газа в поставках до 20 процентов, но это не так.

«Выходит, без участия нашей страны справляться с энергокризисом и гарантировать стабильное энергоснабжение всё же не очень получается», - сказал посол.

Он добавил, что в результате сокращения экспорта в 2022 году на 40 процентов газ в Австрии подорожал на 127 процентов, это привело к закрытию предприятий, рекордной инфляции и волне банкротств.

По оценкам Еврокомиссии (ЕК), до начала украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.