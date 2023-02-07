Евросоюз оставил лазейку для покупки нефти из РФ по рыночным ценам

Евросоюз решил вывести из-под санкций нефтепродукты, которые произведены из российской нефти не на территории РФ. Это следует из пояснений Еврокомиссии, опубликованных на ее сайте.

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Кроме того, потолок стоимости не будет применяться при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран.

Также отмечается, что у европейских провайдеров будет возможность предоставлять услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше введенного потолка.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля действует эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Речь идет о бензине, дизеле, керосине, нефти и мазуте. Экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году достиг 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки, следует из данных Международного энергетического агентства.

Некоторые страны значительно увеличили импорт сырой нефти из России в прошлом году. Среди таких стран числятся Турция, Китай и Индия.