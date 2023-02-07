Евросоюз оставил лазейку для покупки нефти из РФ по рыночным ценам

Евросоюз решил вывести из-под санкций нефтепродукты, которые произведены из российской нефти не на территории РФ. Это следует из пояснений Еврокомиссии, опубликованных на ее сайте.
Кроме того, потолок стоимости не будет применяться при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран.
Также отмечается, что у европейских провайдеров будет возможность предоставлять услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше введенного потолка.
С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.
С 5 февраля действует эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Речь идет о бензине, дизеле, керосине, нефти и мазуте. Экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году достиг 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки, следует из данных Международного энергетического агентства.
Некоторые страны значительно увеличили импорт сырой нефти из России в прошлом году. Среди таких стран числятся Турция, Китай и Индия.
Ранее аналитики, опрошенные телеканалом CNBC, заявили, что ограничения Запада в отношении российской сырой нефти потерпели крах. Они также указывают на то, что эффект от введенного потолка цен не будет значительным.