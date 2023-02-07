Названо условие неэффективности потолка цен на нефть из России

Потолок стоимости нефти из РФ, который был введен странами «Большой семерки», не продемонстрирует эффективность в том случае, если скорость адаптации к новой логистике будет высокой. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор Institute of International Finance (IIF).

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Напомним, что установленная отметка - 60 долларов за баррель. Ограничения ввели с 5 декабря. Также начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз.

В публикации говорится, что это повлекло за собой увеличение дисконта на российскую Urals в сравнении со стоимостью сортом Brent в связи с ростом цен на логистику. По мнению специалистов, при повышении стоимости на рынке можно будет увидеть более заметный эффект потолка.

Эксперты ожидают сокращения дисконта в условиях выстраивания новых схем логистики. Они отмечают, что на масштабы влияния потолка цен будет влиять то, насколько крупным окажется «теневой» флот нефтетанкеров, который позволит обходить требование о предельной стоимости.

С 5 февраля также действует эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Речь идет о бензине, дизеле, керосине, нефти и мазуте.

Позднее Еврокомиссия опубликовала пояснения, согласно которым из-под санкций выводятся нефтепродукты, которые произведены из российской нефти не на территории РФ.