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55 минут назад

В Великобритании из-за кризиса воссоздали министерство энергетики

ТАСС

Министерство энергетики и углеродной нейтральности сформировано в Великобритании с учетом рекордно высоких цен на энергоносители в стране. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы правительства Риши Сунака.

В Британии из-за кризиса воссоздали министерство энергетики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведомство, которое займется энергетической политикой Соединенного Королевства, учреждено путем разделения полномочий министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, которое возглавлял Грант Шэппс. Он назначен министром энергетики. Минэнерго было упразднено в 2016 году, когда премьером стала Тереза Мэй.

Кеми Бэйднок, которая с конца октября 2022 года занимала пост министра внешней торговли, теперь возглавит новое министерство по делам бизнеса и торговли. Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта преобразовано: теперь в кабмине будет отдельно министерство культуры, СМИ и спорта, которое возглавит Люси Фрейзер, и министерство науки, инноваций и технологий во главе с Мишель Донелан.

Должность министра без портфеля и председателя правящей Консервативной партии досталась бывшему замминистра торговли Грэгу Хэндсу. Он сменил Надима Захави, который 29 января был отправлен в отставку из-за скандала вокруг его не до конца заплаченных налогов.

Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине. По официальным данным, в декабре 2022 года инфляция в Великобритании достигла рекордно высокого за 40 лет показателя - 10,5% в годовом исчислении. Глава Минфина Джереми Хант сообщил, что экономика страны вступила в этап рецессии.

Экономика,Джереми Хант,Тереза Мэй,Консервативная партия,
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