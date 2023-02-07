В Британии из-за кризиса воссоздали министерство энергетики

Министерство энергетики и углеродной нейтральности сформировано в Великобритании с учетом рекордно высоких цен на энергоносители в стране. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы правительства Риши Сунака.

Ведомство, которое займется энергетической политикой Соединенного Королевства, учреждено путем разделения полномочий министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, которое возглавлял Грант Шэппс. Он назначен министром энергетики. Минэнерго было упразднено в 2016 году, когда премьером стала Тереза Мэй.

Кеми Бэйднок, которая с конца октября 2022 года занимала пост министра внешней торговли, теперь возглавит новое министерство по делам бизнеса и торговли. Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта преобразовано: теперь в кабмине будет отдельно министерство культуры, СМИ и спорта, которое возглавит Люси Фрейзер, и министерство науки, инноваций и технологий во главе с Мишель Донелан.

Должность министра без портфеля и председателя правящей Консервативной партии досталась бывшему замминистра торговли Грэгу Хэндсу. Он сменил Надима Захави, который 29 января был отправлен в отставку из-за скандала вокруг его не до конца заплаченных налогов.